Giornata mondiale dell'Autismo: dalle possibili cause ai problemi nell'interazione (Di venerdì 2 aprile 2021) Dal 2007 ogni 2 aprile, per volontà dell'Assemblea Generale dell'Onu, si celebra la Giornata mondiale della Consapevolezza dell'Autismo per richiamare l'attenzione della popolazione sui diritti delle persone affette da disturbo dello spettro autistico. Negli ultimi anni grazie, alle campagne di sensibilizzazione, il personale sanitario ha avuto l'opportunità di formarsi maggiormente e trasmettere le proprie conoscenze alla popolazione generale. Questo ha riportato negli studi epidemiologici internazionali un incremento di diagnosi di disturbo dello spettro autistico, ma allo stesso tempo ha permesso un miglioramento delle condizioni di vita, sia per le persone autistiche che per i loro caregiver. Nel nostro paese il "Progetto Osservatorio per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico", con la collaborazione del Ministero ...

