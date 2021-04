Giornata Mondiale dell’Autismo 2021: l’appello del Segretario Generale dell’ONU (Di venerdì 2 aprile 2021) Ogni 2 Aprile cade la Giornata Mondiale dell’Autismo, per sensibilizzare i cittadini sulla tematica e ricordare la necessità di politiche a sostegno delle persone autistiche Oggi 2 Aprile si celebra la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo. Istituita dall’ONU nel 2007, oggi sono molte le iniziative in tutto il mondo per sensibilizzare l’opinione pubblica oppure a sostegno di chi soffre per questo disturbo. Solo in Italia, si stima che le persone affette da disturbi riconducibili all’autismo siano oltre 500.000. La Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo Questa Giornata Mondiale, introdotta dall’ONU, vuole richiamare l’attenzione dei cittadini e della politica sui diritti delle persone affette da ... Leggi su zon (Di venerdì 2 aprile 2021) Ogni 2 Aprile cade la, per sensibilizzare i cittadini sulla tematica e ricordare la necessità di politiche a sostegno delle persone autistiche Oggi 2 Aprile si celebra laper la Consapevolezza sull’Autismo. Istituita dall’ONU nel 2007, oggi sono molte le iniziative in tutto il mondo per sensibilizzare l’opinione pubblica oppure a sostegno di chi soffre per questo disturbo. Solo in Italia, si stima che le persone affette da disturbi riconducibili all’autismo siano oltre 500.000. Ladella Consapevolezza sull’Autismo Questa, introdotta dall’ONU, vuole richiamare l’attenzione dei cittadini e della politica sui diritti delle persone affette da ...

