Giornata Mondiale dell’Autismo 2021: l’appello del Segretario Generale dell’ONU e i video dei genitori (Di venerdì 2 aprile 2021) Per la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo che si celebra il 2 aprile, sono molte le iniziative a sostegno delle persone colpite da questa patologia. Solo in Italia, nonostante non ci siano ancora dati epidemiologici ufficiali, sulla base dei sistemi informatici sanitari si stima che oltre 500 mila persone abbiano difficoltà legate all’autismo. Il riconoscimento, la diagnosi precoce e gli interventi tempestivi e multidisciplinari sono fondamentali per migliorare la qualità della vita di queste persone e delle loro famiglie. Bambini autistici: i consigli guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 2 aprile 2021) Per laper la Consapevolezza sull’Autismo che si celebra il 2 aprile, sono molte le iniziative a sostegno delle persone colpite da questa patologia. Solo in Italia, nonostante non ci siano ancora dati epidemiologici ufficiali, sulla base dei sistemi informatici sanitari si stima che oltre 500 mila persone abbiano difficoltà legate all’autismo. Il riconoscimento, la diagnosi precoce e gli interventi tempestivi e multidisciplinari sono fondamentali per migliorare la qualità della vita di queste persone e delle loro famiglie. Bambini autistici: i consigli guarda le foto ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Palazzo Chigi si illumina di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’#Autismo. Un gesto simbolico pe… - Agenzia_Ansa : L'autismo è tutti i giorni, non solo il 2 aprile, giornata mondiale dedicata alla consapevolezza su questo disturbo… - valigiablu : Oggi è la giornata mondiale della visibilità transgender dedicata alla sensibilizzazione contro le discriminazioni… - noci24 : Noci aderisce alla campagna 'Aprileinblu' per la XIV Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo - gflorea : Autismo. Il 2 aprile è la Giornata Mondiale. In Italia presenta disturbi 1 bambino su 77 nella fascia di età 7-9 an… -