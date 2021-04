Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, le iniziative a Catania (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono tante le famiglie con figli affetti dalla condizione dello spettro autistico. Specialmente, durante questo lungo periodo di convivenza con la pandemia, sono tra le persone che hanno sofferto di ... Leggi su cataniatoday (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono tante le famiglie con figli affetti dalla condizioneo spettro autistico. Specialmente, durante questo lungo periodo di convivenza con la pandemia, sono tra le persone che hanno sofferto di ...

Palazzo_Chigi : Palazzo Chigi si illumina di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’#Autismo. Un gesto simbolico pe… - Agenzia_Ansa : L'autismo è tutti i giorni, non solo il 2 aprile, giornata mondiale dedicata alla consapevolezza su questo disturbo… - OfficialASRoma : ?? Nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, #RomaCares rinnova il proprio impegno con l'Accademia… - generacomplotti : RT @fondmegalizzi: ?? Oggi è la Giornata Mondiale contro le #fakenews: vi ricordiamo l'appuntamento 'Europa e fake news: come ne usciamo?'… - IsabellaRauti : RT @FratellidItalia: ?? Una piccola ma grande vittoria di cui andiamo orgogliosi. #giornatamondialeautismo ?? Link: -