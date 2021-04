Giornata di consapevolezza sull’autismo. Inaugurata la panchina blu a Marina di Pisa e lanciata l’iniziativa Bollino Blu per i negozi (Di venerdì 2 aprile 2021) Il 2 aprile, si celebra in tutto il mondo la “Giornata di consapevolezza sull’autismo”, WAAD – World Autism Awareness Day – istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie. “Per il Comune di Pisa – dichiara l’assessore alla disabilità Sandra Munno – questa data rappresenta una preziosa occasione per promuovere il rispetto e l’inclusione delle persone che soffrono del disturbo dello spettro autistico. Un’occasione per sensibilizzare tutti a saper guardare oltre le differenze e valorizzare le singole competenze. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è lavorare per fare di Pisa una città fruibile e accessibile a tutti, in cui sia diffusa la consapevolezza di ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 2 aprile 2021) Il 2 aprile, si celebra in tutto il mondo la “di”, WAAD – World Autism Awareness Day – istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie. “Per il Comune di– dichiara l’assessore alla disabilità Sandra Munno – questa data rappresenta una preziosa occasione per promuovere il rispetto e l’inclusione delle persone che soffrono del disturbo dello spettro autistico. Un’occasione per sensibilizzare tutti a saper guardare oltre le differenze e valorizzare le singole competenze. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è lavorare per fare diuna città fruibile e accessibile a tutti, in cui sia diffusa ladi ...

