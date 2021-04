Giornata autismo, la solitudine delle famiglie aggravata dal Covid: “Le istituzioni siano più sensibili. Vaccini? Ritardi e disparità inaccettabili” (Di venerdì 2 aprile 2021) Si sentono sole e abbandonate da oltre un anno con la pandemia in corso di Coronavirus, vivendo quasi sempre chiuse in casa in condizioni estreme al limite del sopportabile. Questa è la grave situazione delle famiglie con una persona autistica, che si è aggravata con il susseguirsi dei vari lockdown. Le chiusure, in particolare, di scuole (per i minori) e Centri diurni (per gli adulti) hanno provocato nelle persone autistiche privazioni con pesanti conseguenze per la loro fragile condizione, perdendo cosi i frutti di anni di terapie. In questo contesto ricorre la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo che si celebra il 2 aprile. La Giornata è stata istituita nel 2007 dall’Onu per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Si sentono sole e abbandonate da oltre un anno con la pandemia in corso di Coronavirus, vivendo quasi sempre chiuse in casa in condizioni estreme al limite del sopportabile. Questa è la grave situazionecon una persona autistica, che si ècon il susseguirsi dei vari lockdown. Le chiusure, in particolare, di scuole (per i minori) e Centri diurni (per gli adulti) hanno provocato nelle persone autistiche privazioni con pesanti conseguenze per la loro fragile condizione, perdendo cosi i frutti di anni di terapie. In questo contesto ricorre lamondiale della consapevolezza sull’che si celebra il 2 aprile. Laè stata istituita nel 2007 dall’Onu per richiamare l’attenzione di tutti sui dirittipersone con ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Palazzo Chigi si illumina di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’#Autismo. Un gesto simbolico pe… - Agenzia_Ansa : L'autismo è tutti i giorni, non solo il 2 aprile, giornata mondiale dedicata alla consapevolezza su questo disturbo… - SenatoStampa : #Autismo. Per la Giornata Mondiale della Consapevolezza, su iniziativa @Pres_Casellati, #PalazzoMadama si tinge di… - fattoquotidiano : Giornata autismo, la solitudine delle famiglie aggravata dal Covid: “Le istituzioni siano più sensibili. Vaccini? R… - Moles_Harding : RT @Palazzo_Chigi: Palazzo Chigi si illumina di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’#Autismo. Un gesto simbolico per ric… -