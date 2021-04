Giornata autismo, a Milano un murales di 25 metri celebra l’inclusione: “Così chi lo guarda si ricorderà che esistiamo anche noi” (Di venerdì 2 aprile 2021) Qualcosa di grande, bello e colorato che lasci il segno e rimanga visibile per tutti coloro che frequentano il parco di una periferia milanese. In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo del 2 aprile, l’associazione L’Ortica, che fa parte di Casa Solidale, ha organizzato la realizzazione di un murales “Oltre il blu, 2 Aprile 2021” (il blu è il colore simbolo dell’autismo a livello internazionale, ndr) di circa 25 metri all’interno del parco di Villa Filzi, zona Gorla (Milano), dove si trova l’associazione. Lo hanno fatto “per ricordare che le persone con autismo esistono non solo sulla carta o sulle linee guida, ma devono esistere anche come inclusione nella società, come progetti in cui vengono coinvolte, negli inserimenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Qualcosa di grande, bello e colorato che lasci il segno e rimanga visibile per tutti coloro che frequentano il parco di una periferia milanese. In occasione dellamondiale della consapevolezza sull’del 2 aprile, l’associazione L’Ortica, che fa parte di Casa Solidale, ha organizzato la realizzazione di un“Oltre il blu, 2 Aprile 2021” (il blu è il colore simbolo dell’a livello internazionale, ndr) di circa 25all’interno del parco di Villa Filzi, zona Gorla (), dove si trova l’associazione. Lo hanno fatto “per ricordare che le persone conesistono non solo sulla carta o sulle linee guida, ma devono esisterecome inclusione nella società, come progetti in cui vengono coinvolte, negli inserimenti ...

