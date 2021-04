Giornalisti e avvocati intercettati dai pm di Trapani che indagano su Libia e migranti. Atto illegale e grave (Di venerdì 2 aprile 2021) Nell'ambito dell'inchiesta sulle Ong, secondo il quotidiano 'Domani' nelle carte dei magistrati figurano le fonti e i contatti di almeno 5 reporter anche con alcuni legali. 'Violati segreto ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 aprile 2021) Nell'ambito dell'inchiesta sulle Ong, secondo il quotidiano 'Domani' nelle carte dei magistrati figurano le fonti e i contatti di almeno 5 reporter anche con alcuni legali. 'Violati segreto ...

Advertising

PaolaTacconi : RT @Moonlightshad1: La categoria è a rischio ma loro procedono per età. Al supermercato dove vado io l’età media dei dipendenti è di 40 ann… - CarriaggioM : RT @Moonlightshad1: La categoria è a rischio ma loro procedono per età. Al supermercato dove vado io l’età media dei dipendenti è di 40 ann… - Ecatetriformis : RT @Moonlightshad1: La categoria è a rischio ma loro procedono per età. Al supermercato dove vado io l’età media dei dipendenti è di 40 ann… - lofioramonti : Sconvolgente che giornalisti e avvocati non indagati e in esercizio funzioni professionali siano stati intercettati… - pameladiverona : RT @Moonlightshad1: La categoria è a rischio ma loro procedono per età. Al supermercato dove vado io l’età media dei dipendenti è di 40 ann… -