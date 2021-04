Gilet uomo primavera estate | i modelli più trendy

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 2 aprile 2021) Life&People.it A conquistare uno dei posti principali tra le tendenze2021 è il. I designer lo hanno proposto in passerella in versioni sempre più originali e tecniche. Si tratta di uno dei capi d’abbigliamento più in voga del momento, sia per l’che per la donna. Versatile e con una lunga storia alle spalle, ilun tempo era usato dai nobili per distinguersi dalla borghesia. Nel corso degli anni si è modificato, modernizzato e ha confermato la sua importanza nel guardaroba maschile. Monopetto, doppiopetto, con baveri e senza: sono tanti iproposti nelle collezioni dei maggiori brand di moda. Ma quali sono idadellapiù ...