Giani chiude la Toscana | aperte solo edicole e farmacie

Il governatore della Toscana Giani ha firmato un'ordinanza con la quale domenica e lunedì concede l'apertura soltanto a edicole, farmacie e parafarmacie Pugno di ferro del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per Pasqua e Pasquetta. Generi alimentari, supermercati e tabaccai chiusi con l'eccezione di farmacie, parafarmacie, rivendite di giornali. Il governatore con un'ordinanza firmata oggi stabilisce, in virtù… L'articolo Corriere Nazionale.

ventus85 : Secondo me Giani non sa più che pesci prendere... Oggi (2 giorni prima di Pasqua) prima chiude tutti i negozi per… - FI_Toscana : #Giani chiude gli alimentari e i fiorai per #Pasqua e Pasquetta con sole 48 ore di preavviso: Cosa ne sarà della me… - marziofatucchi : Toscana, a Pasqua e Pasquetta supermercati e tabaccai chiusi: l’ordinanza di Giani #toscana #covid #commercio - corrierefirenze : #Pasqua e #Pasquetta in #Toscana, #Giani chiude anche supermercati e #tabaccai - ottolibero : Giani in Toscana chiude tutto, vietando anche l’asporto per Pasqua e Pasquetta. Grandi problemi avrebbero bisogno d… -