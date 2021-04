Già 10mila vaccinati a Olbia, l'appello di Nizzi: "Servono volontari per fare presto" (Di venerdì 2 aprile 2021) Il numero a cui i volontari possono rivolgersi è 0789/23504 e la mail staff.sindaco@comune.Olbia.ot.it (Visited 75 times, 75 visits today) Notizie Simili: Le mascherine anti - Covid: le ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 2 aprile 2021) Il numero a cui ipossono rivolgersi è 0789/23504 e la mail staff.sindaco@comune..ot.it (Visited 75 times, 75 visits today) Notizie Simili: Le mascherine anti - Covid: le ...

Advertising

fabiomaggi71 : RT @FranFerrante: @alebegoli @RossellaMuroni @GrueneVerdiVerc @A_LisaCorrado @Kyoto_Club @EZanchini @danieladucato @paolapierotti @GreenIta… - FranFerrante : RT @FranFerrante: @alebegoli @RossellaMuroni @GrueneVerdiVerc @A_LisaCorrado @Kyoto_Club @EZanchini @danieladucato @paolapierotti @GreenIta… - FranFerrante : @alebegoli @RossellaMuroni @GrueneVerdiVerc @A_LisaCorrado @Kyoto_Club @EZanchini @danieladucato @paolapierotti… - iltirreno : ??Polemica dei geriatri: pronti a somministrare dosi agli over 80. Si riapre il portale per una parte delle dosi - bizarredJackE : Comunque sta cosa che vi guardate le dirette di petalo anche no che già si vanta che ha 10mila spettatori #exrosmello -

Ultime Notizie dalla rete : Già 10mila Già 10mila vaccinati a Olbia, l'appello di Nizzi: "Servono volontari per fare presto" In città sono state già vaccinate 10mila persone (20%) tra ultraottantenni, sanitari e forze dell'ordine, ma questo lavoro viene portando avanti da personale che sta facendo anche 12 ore di servizio .

Reddito di emergenza, Domande al via dal 7 Aprile Reddito di Emergenza La misura è la fotocopia di quanto già previsto lo scorso anno dall'articolo ...euro c) un patrimonio mobiliare familiare 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10mila ...

Incentivi auto: fino a 10mila ero con Ecobonus auto e rottamazione Corriere della Sera In città sono statevaccinatepersone (20%) tra ultraottantenni, sanitari e forze dell'ordine, ma questo lavoro viene portando avanti da personale che sta facendo anche 12 ore di servizio .Reddito di Emergenza La misura è la fotocopia di quantoprevisto lo scorso anno dall'articolo ...euro c) un patrimonio mobiliare familiare 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a...