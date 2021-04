GF Vip 5, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò di nuovo insieme? (Di venerdì 2 aprile 2021) Nonostante le discussioni nelle ultime settimane al GF Vip, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno cercato di recuperare il loro rapporto in privato. L’attrice siciliana avrebbe confessato di aver scritto più volte alla sua ex coinquilina. Infatti, nel corso delle ultime ore la fidanzata di Andrea Zenga ha ricevuto una videochiamata proprio da Dayane e ha pubblicato una prova che ha creato non poco sgomento. Le parole di Rosalinda Cannavò “Non è una foto riuscita al top però – scrive Rosalinda Cannavò – è stata scattata al volo durante una videochiamata arrivata inaspettatamente da Carlotta Dell’Isola e Dayane Mello. Perché oltre al “gioco”, oltre le “nomination”, oltre alcune “parole di troppo, siamo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 aprile 2021) Nonostante le discussioni nelle ultime settimane al GF Vip,hanno cercato di recuperare il loro rapporto in privato. L’attrice siciliana avrebbe confessato di aver scritto più volte alla sua ex coinquilina. Infatti, nel corso delle ultime ore la fidanzata di Andrea Zenga ha ricevuto una videochiamata proprio dae ha pubblicato una prova che ha creato non poco sgomento. Le parole di“Non è una foto riuscita al top però – scrive– è stata scattata al volo durante una videochiamata arrivata inaspettatamente da Carlotta Dell’Isola e. Perché oltre al “gioco”, oltre le “nomination”, oltre alcune “parole di troppo, siamo ...

