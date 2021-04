Genova, famiglia costretta a fuggire nel lockdown dalla persecuzione dei vicini (Di venerdì 2 aprile 2021) La convivenza tra proprietari di una villetta bifamiliare nel levante cittadino diventa un incubo. Minacce, insulti, agguati, cancelli comuni sostituiti: aperto un fascicolo per stalking Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 2 aprile 2021) La convivenza tra proprietari di una villetta bifamiliare nel levante cittadino diventa un incubo. Minacce, insulti, agguati, cancelli comuni sostituiti: aperto un fascicolo per stalking

Advertising

milanomagazine : Genova, interventi per lite in famiglia: 2 denunciati - - rep_genova : Vaccini, i medici di famiglia: 'Rischiano di saltare 6mila vaccinazioni in quindici giorni' [di Michela Bompani] [a… - Miti_Vigliero : #modelloGenova Vaccini, i medici di famiglia: 'Rischiano di saltare 6mila vaccinazioni in quindici giorni' Martedì… - rep_genova : Vaccini, i medici di famiglia: 'Rischiano di saltare 6mila vaccinazioni in quindici giorni' [di Michela Bompani] [a… - rep_genova : Vaccini, i medici di famiglia: 'Rischiano di saltare 6mila vaccinazioni in quindici giorni' [di Michela Bompani] [a… -