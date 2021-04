(Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) –un innovativodidelo autostradale, che scatterà in caso di gravi rallentamenti nella tratta autostradale dovuti a incidenti, traffico o lavori. Unche viene reso possibile dalla competenza tecnologica didi specializzazione su big data e analytics di. Ilè già attivo e funzionante per gli oltre 200mila clientiche hanno acquistato il pacchetto Assistenza Stradale: da oggi potranno ricevere unpari al 50% del valore delo, con riaccredito...

Advertising

DividendProfit : Generali Italia e Telepass lanciano servizio rimborso automatico pedaggi - MarcoTazio_93 : @OttonelloMauro @nigno11 @ItalianNavy @MinisteroDifesa @SM_Difesa 'Comuqnue dai, avete ragione voi: Caporetto fu un… - OttonelloMauro : @MarcoTazio_93 @nigno11 @ItalianNavy @MinisteroDifesa @SM_Difesa Arcuri che lancia il bando per le primule, regioni… - kettjbrown : RT @Antonio80155302: Brasile a forte rischio di golpe. Malcontento fra gli alti gradi delle Forze Armate, diversi generali dimissionari. Il… - MarykoMayko : RT @Antonio80155302: Brasile a forte rischio di golpe. Malcontento fra gli alti gradi delle Forze Armate, diversi generali dimissionari. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Generali Italia

e Telepass lanciano un innovativo servizio di rimborso automatico del pedaggio autostradale , che scatterà in caso di gravi rallentamenti nella tratta autostradale dovuti a incidenti, ...e Telepass lanciano un innovativo servizio di rimborso automatico del pedaggio autostradale , che scatterà in caso di gravi rallentamenti nella tratta autostradale dovuti a incidenti, ...Il rimborso scatterà ad ogni ritardo sulla tratta autostradale. Prende il via con questo prodotto la partnership finalizzata ad offrire prodotti tecnologicamente avanzati ...Generali Italia e Telepass lanciano un servizio di rimborso del pedaggio autostradale. In caso di gravi rallentamenti, si legge in una nota, nella tratta autostradale dovuti a incidenti, tutti i c ...