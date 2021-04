Garante privacy multa Fastweb per 4,5 milioni per telemarketing aggressivo (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Garante per la privacy ha ordinato a Fastweb il pagamento di una sanzione di oltre 4 milioni e 500 mila euro per aver trattato in modo illecito i dati personali di milioni di utenti a fini di telemarketing. Gli accertamenti svolti dall’Autorità hanno evidenziato, si legge in una nota, “importanti criticità di sistema, riconducibili al complesso dei trattamenti effettuati da Fastweb nei confronti sia dell’intera base clienti della società, sia del più ampio ambito di potenziali utenti del settore delle comunicazioni elettroniche”. Durante l’istruttoria è emerso “un allarmante ricorso all’utilizzo di numerazioni fittizie o non censite nel Registro degli Operatori di Comunicazione (Roc)”, che potrebbe essere “riconducibile ad un sottobosco di call-center ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Ilper laha ordinato ail pagamento di una sanzione di oltre 4e 500 mila euro per aver trattato in modo illecito i dati personali didi utenti a fini di. Gli accertamenti svolti dall’Autorità hanno evidenziato, si legge in una nota, “importanti criticità di sistema, riconducibili al complesso dei trattamenti effettuati danei confronti sia dell’intera base clienti della società, sia del più ampio ambito di potenziali utenti del settore delle comunicazioni elettroniche”. Durante l’istruttoria è emerso “un allarmante ricorso all’utilizzo di numerazioni fittizie o non censite nel Registro degli Operatori di Comunicazione (Roc)”, che potrebbe essere “riconducibile ad un sottobosco di call-center ...

Advertising

comunica_rp : Telemarketing “aggressivo”, il Garante Privacy multa Fastweb per 4,5 milioni - CorriereQ : Telemarketing, Garante Privacy sanziona Fastweb per 4,5 milioni - DividendProfit : Telemarketing, Garante Privacy sanziona Fastweb per 4,5 milioni – Economia - giornaleradiofm : Telemarketing, Garante Privacy sanziona Fastweb per 4,5 milioni: (ANSA) - ROMA, 02 APR - Continua l'azione del Gara… - fisco24_info : Telemarketing, Garante Privacy sanziona Fastweb per 4,5 milioni: Ha trattato in modo illecito dati personali di mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Garante privacy Telemarketing, Garante Privacy sanziona Fastweb per 4,5 milioni Continua l'azione del Garante per la Privacy contro il fenomeno delle chiamate promozionali indesiderate. L'Autorità ha ordinato a Fastweb il pagamento di una sanzione di oltre 4 milioni e 500mila euro per aver trattato in ...

La reggia di PJ Natuzzi a Milano: lavori in corso per la nuova terrazza Vip a pochi passi dal Duomo Ci sono diverse sentenze e linee guida del garante della privacy in cui si afferma che da una parte le telecamere possono essere installate solo con l'approvazione da parte della maggioranza dei ...

Stop del Garante privacy alle immagini di persone in manette Altalex Telemarketing, Garante Privacy sanziona Fastweb per 4,5 milioni ROMA, 02 APR - Continua l'azione del Garante per la Privacy contro il fenomeno delle chiamate promozionali indesiderate. L'Autorità ha ordinato a Fastweb il pagamento di una sanzione di oltre 4 milion ...

Garante privacy multa Fastweb per 4,5 milioni per telemarketing aggressivo Il Garante per la privacy ha ordinato a Fastweb il pagamento di una sanzione di oltre 4 milioni e 500 mila euro per aver trattato in modo illecito ...

Continua l'azione delper lacontro il fenomeno delle chiamate promozionali indesiderate. L'Autorità ha ordinato a Fastweb il pagamento di una sanzione di oltre 4 milioni e 500mila euro per aver trattato in ...Ci sono diverse sentenze e linee guida deldellain cui si afferma che da una parte le telecamere possono essere installate solo con l'approvazione da parte della maggioranza dei ...ROMA, 02 APR - Continua l'azione del Garante per la Privacy contro il fenomeno delle chiamate promozionali indesiderate. L'Autorità ha ordinato a Fastweb il pagamento di una sanzione di oltre 4 milion ...Il Garante per la privacy ha ordinato a Fastweb il pagamento di una sanzione di oltre 4 milioni e 500 mila euro per aver trattato in modo illecito ...