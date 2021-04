Galli Contrario al Ritorno in Classe in Zona Rossa | Difficile Arginare L’Infezione se si Mandano a Scuola Bambini non Vaccinati

(Di venerdì 2 aprile 2021) Massimocontinua a esprimere la sua contrarietà in merito alla riapertura delle scuole in. “Nel momento in cui mandiamo anonsembrasi ...

... quindi, anche le Bev confermano che i grandi numeri si fanno con i segmenti A e B, al... Read More News: 'Reinfezioni in vaccinati, colpa di variante inglese' 1 Aprile 2021 "Abbiamo ...alle riaperture il direttore di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo, secondo il quale "è profondamente sbagliato" mandare a scuola bambini non vaccinati.I maggiorenni sono stati multati, i minorenni riaffidati a genitori. 12:29 - Galli: “Aprile mese cruciale, potrebbe far vedere luce” "Non ho mai creduto a una risoluzione rapida delle cose e ...“Nel momento in cui mandiamo a scuola bambini non vaccinati sembra difficile si possa arginare l’infezione. E’ profondamente sbagliato. Non è un caso che i francesi si siano pentiti e siano tornati in ...