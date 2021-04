Futuro da remoto: il 5G riscrive le regole della medicina (Di venerdì 2 aprile 2021) 5G (Getty Images)Laringectomia parziale. È questa l’operazione in programma la mattina dell’8 ottobre 2019. In questi interventi di microchirurgia l’ausilio di un robot non è inusuale. Un braccio meccanico viene guidato con un joystick attraverso la bocca, per raggiungere il punto da recidere con un laser. Quel giorno, tuttavia, il professor Matteo Trimarchi ne ha due ai suoi comandi: uno per il taglio laser e l’altro per tirare i tessuti (attività che di prassi svolge il braccio umano). E indossa un visore collegato alla telecamera endoscopica per vedere il punto in cui intervenire. Tutto perché il modello sintetico di laringe da operare si trova a 14 chilometri di distanza dalle sue mani, in una sala operatoria dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove Trimarchi lavora come otorinolaringoiatra. Il chirurgo, invece, manovra i robot dal capo opposto della città, nel ... Leggi su wired (Di venerdì 2 aprile 2021) 5G (Getty Images)Laringectomia parziale. È questa l’operazione in programma la mattina dell’8 ottobre 2019. In questi interventi di microchirurgia l’ausilio di un robot non è inusuale. Un braccio meccanico viene guidato con un joystick attraverso la bocca, per raggiungere il punto da recidere con un laser. Quel giorno, tuttavia, il professor Matteo Trimarchi ne ha due ai suoi comandi: uno per il taglio laser e l’altro per tirare i tessuti (attività che di prassi svolge il braccio umano). E indossa un visore collegato alla telecamera endoscopica per vedere il punto in cui intervenire. Tutto perché il modello sintetico di laringe da operare si trova a 14 chilometri di distanza dalle sue mani, in una sala operatoria dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove Trimarchi lavora come otorinolaringoiatra. Il chirurgo, invece, manovra i robot dal capo oppostocittà, nel ...

