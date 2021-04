Furto in casa di Diletta Leotta: sgominata la banda che ripulì l'appartamento (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano - Smantellata l'intera banda che svaligiò l'abitazione della conduttrice tv Diletta Leotta , Furto avvenuto la sera del 6 giugno scorso in via Quadrio. Gli agenti della seconda sezione della ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano - Smantellata l'interache svaligiò l'abitazione della conduttrice tvavvenuto la sera del 6 giugno scorso in via Quadrio. Gli agenti della seconda sezione della ...

Advertising

Today_it : Furto in casa di Diletta Leotta: presi i ladri acrobati del colpo da 150mila euro - Affaritaliani : Diletta Leotta, furto in casa: smantellata la banda - AmoBergamo : #Bergamo Tentato furto in una casa di Urgnano: arrestati un nomade 19enne e un minore croato - PrimaBergamo : Tentato furto in una casa di Urgnano: arrestati un nomade 19enne e un minore croato: Si è concluso con una rocambol… - dori43018574 : @Patty66509580 Forse potevano trovare una scusa migliore, mi rendo conto che mantenere una villa con piscina non è… -