Furto a casa di Diletta Leotta | individuati i ladri

(Di venerdì 2 aprile 2021)dilo scorso giugno a Milano. La banda sgominato grazie alle immagini di videosorveglianza(Getty Images)Sono statii responsabili delavvenuto adella nota conduttricenel centro di Milano il 6 giugno 2020. Il Tribunale ha emesso cinque provvedimenti e tra i destinatati due sono già in carcere. Si tratta di Kelzen Kastrati, kosovaro di 45 anni, e Samuel Milenkovic, milanese di 26 anni, arrestati a febbraio per aver svaligiato ladi un altro noto personaggio, l’influencer Eleonora Incardona. La banda era composta da kosovari, milanesi e rumeni. Adi Samuel ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Furto casa

Proprio adi Milenkovic gli investigatori avevano trovato oggetti riconducibili alindella Leotta . Gli altri complici individuati dalla Squadra mobile per il colpo di giugno sono ...Arrestati i componenti della banda che il 6 giugno 2020 avevano svaligiato l'appartamento della conduttrice in centro a ...Esistono anche dei gruppi specializzati nel furto di Lego. Sembra una storia ai limite dell ... Senza dimenticare che con la pandemia e il tanto tempo trascorso in casa molti appassionati hanno anche ...CARDANO AL CAMPO – Cinque persone, quattro uomini e una donna, sono stati arrestati dalla polizia di Milano perché ritenuti responsabili di un furto in abitazione avvenuto lo scorso 6 giugno a casa de ...