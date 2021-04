«Fuori casa di McKennie tante Mercedes, Jeep e gente senza mascherina. Molti più di 10 invitati» (Di venerdì 2 aprile 2021) McKennie, Arthur e Dybala sono stati pizzicati a casa del centrocampista americano della Juventus mentre era in corso una “festa”. Erano le 23,30 e i Carabinieri sono stati allertati dalla telefonata di un vicino. Troppo chiasso in quella villa sulla collina torinese, troppe automobili in sosta Fuori e un viavai di persone. Il Corriere della Sera riporta le parole del vicino “delatore”. «Non credo che essere un calciatore famoso dia il diritto di essere sopra le regole. Verso le 22.30 sono uscito a portare a spasso il cane, ho visto una fila di auto parcheggiate a bordo strada e un gruppo di persone, tutte senza mascherina, di fronte al cancello. C’erano Mercedes con targa spagnola, tante Jeep e poi sono arrivati diversi taxi con a bordo giovani ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021), Arthur e Dybala sono stati pizzicati adel centrocampista americano della Juventus mentre era in corso una “festa”. Erano le 23,30 e i Carabinieri sono stati allertati dalla telefonata di un vicino. Troppo chiasso in quella villa sulla collina torinese, troppe automobili in sostae un viavai di persone. Il Corriere della Sera riporta le parole del vicino “delatore”. «Non credo che essere un calciatore famoso dia il diritto di essere sopra le regole. Verso le 22.30 sono uscito a portare a spasso il cane, ho visto una fila di auto parcheggiate a bordo strada e un gruppo di persone, tutte, di fronte al cancello. C’eranocon targa spagnola,e poi sono arrivati diversi taxi con a bordo giovani ...

Advertising

fattoquotidiano : Nel 2017 l'amministrazione l'aveva esclusa dalle liste per l’accesso alla casa popolare, non accettando l’autocerti… - MichelaMarzano : La prossima volta che qualcuno mi dice (senza averci mai vissuto): ah, ma la Francia! lo costringo a lasciare l’Ita… - napolista : «Fuori casa di #McKennie tante Mercedes, Jeep e gente senza mascherina. Molti più di 10 invitati» Il vicino che ha… - pompedigola : RT @salamello: Finito intervento a casa del cliente ...e cazzo di fuori !#big?dick #bigcock #cazzo #cazzone - PatrizioBuonagu : RT @campanavalerio: ?? IN SICILIA E LOMBARDIA STA VENENDO FUORI LO SCHIFO! MUSUMECI E FONTANA ANDATE A CASA!! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fuori casa Autocertificazione Pasqua e Pasquetta 2021/ Scarica il modulo per gli spostamenti Niente gita fuori porta, dunque, a Pasqua e Pasquetta . Quest'anno non sarà possibile. Ma ci si ... comunque, ha precisato che se si usa una delle tre deroghe (visite ad amici e parenti, ritorno a casa,...

A letto con Tilda Ma sono tagliata fuori adesso " un po' come Rip van Winkle del racconto di Irving " perché vado ... Abbiamo una tartaruga a casa ed è come il mio avatar da scrittrice: se le metti davanti una foglia di ...

Massimo e la ricarica "fuori casa" / Vaielettrico risponde Vaielettrico.it Attacco informatico: Sportello del cittadino messo fuori uso a Rho "Il Comune di Rho è stato vittima di un attacco informatico da parte di ignoti, che ha causato danni alla rete, non consentendo di garantire i normali servizi, che includono anche quelli erogati dal Q ...

Nuova casa di riposo, consegnato il progetto La struttura per anziani sarà realizzata dalla Croce Rossa a Vallicelle. Il sindaco: "Sarà un punto di riferimento per l’intera comunità" ...

Niente gitaporta, dunque, a Pasqua e Pasquetta . Quest'anno non sarà possibile. Ma ci si ... comunque, ha precisato che se si usa una delle tre deroghe (visite ad amici e parenti, ritorno a,...Ma sono tagliataadesso " un po' come Rip van Winkle del racconto di Irving " perché vado ... Abbiamo una tartaruga aed è come il mio avatar da scrittrice: se le metti davanti una foglia di ..."Il Comune di Rho è stato vittima di un attacco informatico da parte di ignoti, che ha causato danni alla rete, non consentendo di garantire i normali servizi, che includono anche quelli erogati dal Q ...La struttura per anziani sarà realizzata dalla Croce Rossa a Vallicelle. Il sindaco: "Sarà un punto di riferimento per l’intera comunità" ...