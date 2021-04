FS Italiane | sostenibilità e sviluppo green al centro della rivista La Freccia di aprile

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – È la 51esima edizioneGiornata mondiale delle Terra a ispirare temi, articoli e interviste del numero dide La, il mensile di Ferrovie dello Stato. In primo piano un’intervista a Pierluigi Sassi, presidente dell’Earth Day Italia, che partecipa alla maratona online capace di coinvolgere oltre un miliardo di persone nel mondo. Spazio anche all’iniziativa Stop Global Warming, una raccolta firme (tra i promotori Marco Cappato) per spingere la Commissione europea a tassare le emissioni di anidride carbonica. Vengono poi presentati esempi di aziende e associazioni che hanno a cuore lo, come Corepla, il consorzio che raccoglie, ricicla e recupera gli imballaggi in plastica, Irritec, che si occupa di impianti di irrigazione ...