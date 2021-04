Friuli Venezia Giulia, Fedriga: “Il ministro della Salute ascolta poco, molto poco” (Di venerdì 2 aprile 2021) TRIESTE – “Credo sia arrivato il momento di fare un cambio di passo anche nelle decisioni e nelle scelte. Ho avuto il modo di parlarne con il governo, purtroppo il ministero della Salute ascolta poco, molto poco. Non ci si rende conto che ad oggi la strategia messa in campo è poco efficace anche da punto di vista del contenimento della pandemia”. Lo evidenzia il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo in diretta sull’emittente triestina Radio Punto Zero. “Uno può scrivere un bellissimo Dpcm dentro il palazzo del ministero della Salute, ma dopo il Dpcm bisogna vederlo come funziona nella vita reale“, osserva Fedriga. Leggi su dire (Di venerdì 2 aprile 2021) TRIESTE – “Credo sia arrivato il momento di fare un cambio di passo anche nelle decisioni e nelle scelte. Ho avuto il modo di parlarne con il governo, purtroppo il ministero della Salute ascolta poco, molto poco. Non ci si rende conto che ad oggi la strategia messa in campo è poco efficace anche da punto di vista del contenimento della pandemia”. Lo evidenzia il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo in diretta sull’emittente triestina Radio Punto Zero. “Uno può scrivere un bellissimo Dpcm dentro il palazzo del ministero della Salute, ma dopo il Dpcm bisogna vederlo come funziona nella vita reale“, osserva Fedriga.

Advertising

SusannaCeccardi : ??????Sconvolgente: Casarini intercettato mentre parla con Alessandro Metz, armatore della Mare Jonio ed ex consiglier… - 6000sardine : La maggioranza che governa il Friuli Venezia Giulia, pur di non concedere la 'vittoria' al centro-sinistra approvan… - FVGlive : RT @PLocoFVGEventi: Lo sapevate che c'è un luogo in Friuli Venezia Giulia che unisce storia e musica, fede e sette note? ?? Se volete conosc… - moonlightlorenz : I dolci di Pasqua in Friuli Venezia Giulia, oltre la colomba c’è di più - GemonaTurismo : RT @PLocoFVGEventi: Lo sapevate che c'è un luogo in Friuli Venezia Giulia che unisce storia e musica, fede e sette note? ?? Se volete conosc… -