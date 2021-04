Freezer per il vaccino, la Desmon dona quattro refrigeratori (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono quattro i refrigeratori medicali, con una capacità di 700 litri e ciascuno in grado di garantire la conservazione di fino a 100mila dosi di vaccino, forniti gratuitamente da parte della Desmon, azienda leader del settore con sede a Nusco, in provincia di Avellino. “Questo è un atto d’amore per la nostra terra e in particolar modo vuole essere un piccolo gesto simbolico per ringraziare il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini per quello che gli uomini e donne delle Forze Armate stanno facendo, senza alcun risparmio di energia, per l’Italia. Vogliamo in questo modo dare anche noi un contributo concreto ai cittadini in questa importante campagna vaccinale per ritornare al più presto alla normalità”, hanno spiegato Ciriaco De Santis, Corrado De Santis e Federica Vozzella, i tre ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSonomedicali, con una capacità di 700 litri e ciascuno in grado di garantire la conservazione di fino a 100mila dosi di, forniti gratuitamente da parte della, azienda leader del settore con sede a Nusco, in provincia di Avellino. “Questo è un atto d’amore per la nostra terra e in particolar modo vuole essere un piccolo gesto simbolico per ringraziare il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini per quello che gli uomini e donne delle Forze Armate stanno facendo, senza alcun risparmio di energia, per l’Italia. Vogliamo in questo modo dare anche noi un contributo concreto ai cittadini in questa importante campagna vaccinale per ritornare al più presto alla normalità”, hanno spiegato Ciriaco De Santis, Corrado De Santis e Federica Vozzella, i tre ...

