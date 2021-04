Fredy Guarin, l’ex calciatore Inter arrestato per violenza – VIDEO (Di venerdì 2 aprile 2021) Fredy Guarin fermato dopo l’aggressione ai genitori che hanno chiamato la polizia. Si è opposto al ricovero in ospedale (Screen VIDEO)Guai seri per l’ex calciatore dell’Inter Fredy Guarin che ha aggredito i genitori, in particolare il padre. Sono stati loro infatti a chiamare la polizia. Lo stato di Guarin era chiaramente alterato essendo l’attuale calciatore del Millonarios (squadra colombiana di Bogotà della massima divisione) sotto l’effetto dell’alcol. Qualcuno ha anche ripreso la scena dove il calciatore, con il fianco insanguinato, è stato portato via dalla polizia. Il VIDEO ovviamente ha fatto il giro del web. Nei fatti è rimasto ferito anche un agente. ... Leggi su ck12 (Di venerdì 2 aprile 2021)fermato dopo l’aggressione ai genitori che hanno chiamato la polizia. Si è opposto al ricovero in ospedale (Screen)Guai seri perdell’che ha aggredito i genitori, in particolare il padre. Sono stati loro infatti a chiamare la polizia. Lo stato diera chiaramente alterato essendo l’attualedel Millonarios (squadra colombiana di Bogotà della massima divisione) sotto l’effetto dell’alcol. Qualcuno ha anche ripreso la scena dove il, con il fianco insanguinato, è stato portato via dalla polizia. Ilovviamente ha fatto il giro del web. Nei fatti è rimasto ferito anche un agente. ...

tancredipalmeri : Notizia avvilente su Fredy Guarin: è stato arrestato in Colombia durante un litigio familiare nel quale avrebbe agg… - PBPcalcio : Ma Fredy #Guarin tutto bene??? - DiMarzio : Rissa con i genitori e fermo della polizia: brutta disavventura per Fredy #Guarin - gmlavolpe : RT @DiMarzio: Rissa con i genitori e fermo della polizia: brutta disavventura per Fredy #Guarin - lorenzomarchini : RT @Marco_viscomi: Arrestato l’ex avversario della Juve Fredy Guarin per aver aggredito i suoi genitori -

Ultime Notizie dalla rete : Fredy Guarin Aggredisce il padre al culmine di una lite: arrestato l'ex giocatore dell'Inter Arrestato in Colombia il giocatore Fredy Guarin, accusato di aver aggredito in casa il padre ed alcuni familiari al culmine di una violenta lite. Il centrocampista colombiano Fredy Guarin è stato arrestato a Medellin dalla polizia. L'...

Inter, applausi anche da Moratti. Guarin: 'Vittoria dedicata a Thohir' "E' è stato un giorno speciale, bellissimo. Non sono riuscito a dormire molto, ma è normale dopo una partita emozionante. Mi sono svegliato con una motivazione in più". Fredy Guarin non ha ancora smaltito l'emozione da derby e soprattutto quella di aver recitato un ruolo da protagonista, mettendo a segno il gol partita. "Ho dedicato il gol ai miei figli e a Max Della ...

Fredy Guarin: il video dell’arresto del colombiano Il Corriere del Pallone Fredy Guarin arrestato dopo una violenta lite familiare – VIDEO Il video di Fredy Guarin, ex calciatore dell’Inter, arrestato dopo una violenta lite familiare: solidarietà dalla sua squadra, il Millonarios. Il centrocampista del Millonarios, Fredy Guarín, ex ...

Colombia, follia Guarin: rissa a casa dei genitori, arrestato l’ex Inter E’ stato arrestato dalla polizia l’ex Inter Fredy Guarin per una violenta rissa in famiglia. L’ex Inter, ora nei Millonarios in Colombia, si trovava nell’abitazione dei genitori. Sono stati proprio lo ...

