Fredy Guarin arrestato dopo una violenta lite familiare – VIDEO (Di venerdì 2 aprile 2021) Il VIDEO di Fredy Guarin, ex calciatore dell’Inter, arrestato dopo una violenta lite familiare: solidarietà dalla sua squadra, il Millonarios. Il centrocampista del Millonarios, Fredy Guarín, ex calciatore dell’Inter, squadra con la quale ha militato quattro stagioni, segnando 22 gol in 141 partite, resta piantonato all’ospedale Manuel Uribe Ángel de Envigado e sorvegliato dalla polizia. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 2 aprile 2021) Ildi, ex calciatore dell’Inter,una: solidarietà dalla sua squadra, il Millonarios. Il centrocampista del Millonarios,Guarín, ex calciatore dell’Inter, squadra con la quale ha militato quattro stagioni, segnando 22 gol in 141 partite, resta piantonato all’ospedale Manuel Uribe Ángel de Envigado e sorvegliato dalla polizia. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

tancredipalmeri : Notizia avvilente su Fredy Guarin: è stato arrestato in Colombia durante un litigio familiare nel quale avrebbe agg… - PBPcalcio : Ma Fredy #Guarin tutto bene??? - DiMarzio : Rissa con i genitori e fermo della polizia: brutta disavventura per Fredy #Guarin - RobertoTerenzi1 : @Marco_viscomi L'ex obbiettivo di mercato Juve Fredy Guarin arrestato per aver aggredito i suoi genitori. - Marco_viscomi : Arrestato l’ex avversario della Juve Fredy Guarin per aver aggredito i suoi genitori -