**Francia: Le Pen lascerà presidenza partito per candidarsi a presidenziali** (Di venerdì 2 aprile 2021) Parigi, 2 apr. (Adnkronos/Dpa) - Marine Le Pen intende dimettersi da presidente del suo partito di estrema destra Rassemblement National prima delle elezioni presidenziali francesi dell'anno prossimo. Voglio essere la candidata di tutti quanti "vogliono guidare la lotta nazionale", ha detto in un'intervista al mensile "L'incorrect". Le Pen aveva già annunciato l'intenzione di volersi candidare alle presidenziali, con l'obiettivo di ripetere al ballottaggio il duello contro il presidente Emanuel Macron, che la sconfisse quattro anni fa. Nell'intervista, Le Pen ha spiegato che lascerà la presidenza dopo il prossimo congresso del partito, previsto ai primi di luglio a Perpignan, nel sud della Francia. Tuttavia non ha fornito date precise, né dato indicazioni sul possibile successore. Rispetto a quattro anni fa, la leader ...

