**Francia: Le Pen lascerà presidenza partito per candidarsi a presidenziali** (Di venerdì 2 aprile 2021) Parigi, 2 apr. (Adnkronos/Dpa) – Marine Le Pen intende dimettersi da presidente del suo partito di estrema destra Rassemblement National prima delle elezioni presidenziali francesi dell’anno prossimo. Voglio essere la candidata di tutti quanti “vogliono guidare la lotta nazionale”, ha detto in un’intervista al mensile “L’incorrect”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) Parigi, 2 apr. (Adnkronos/Dpa) – Marine Le Pen intende dimettersi da presidente del suodi estrema destra Rassemblement National prima delle elezioni presidenziali francesi dell’anno prossimo. Voglio essere la candidata di tutti quanti “vogliono guidare la lotta nazionale”, ha detto in un’intervista al mensile “L’incorrect”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Francia: Le Pen lascerà presidenza partito per candidarsi a presidenziali**... - alex_antony17 : RT @EsteriLega: FRANCIA: LE PEN, PRESTO DIMISSIONI DA PRESIDENZA RASSEMBLEMENT NATIONAL PER CANDIDARMI A PRESIDENZIALI (Nova) - Marine Le… - vicevongola2 : RT @EsteriLega: FRANCIA: LE PEN, PRESTO DIMISSIONI DA PRESIDENZA RASSEMBLEMENT NATIONAL PER CANDIDARMI A PRESIDENZIALI (Nova) - Marine Le… - JolandaBivona : RT @EsteriLega: FRANCIA: LE PEN, PRESTO DIMISSIONI DA PRESIDENZA RASSEMBLEMENT NATIONAL PER CANDIDARMI A PRESIDENZIALI (Nova) - Marine Le… - ENRICO27218318 : RT @EsteriLega: FRANCIA: LE PEN, PRESTO DIMISSIONI DA PRESIDENZA RASSEMBLEMENT NATIONAL PER CANDIDARMI A PRESIDENZIALI (Nova) - Marine Le… -

Ultime Notizie dalla rete : **Francia Pen Salvini e Orbán hanno un obiettivo: spostare a destra il Ppe Di certo, guarda oltre le presidenziali in Francia: se Le Pen non le vince (difficile con il sistema a doppio turno, anche se la popolarità di Macron è in picchiata), sarà più semplice per Salvini ...

Macron ammette errori. Francia zona rossa tutto aprile, scuole chiuse ... che dalla sovranista Marine Le Pen fino al 'tribuno' della sinistra radicale Jean - Luc Mélenchon ... Da un sondaggio realizzato da YouGov per HuffPost Francia emerge che il 52 per cento dei francesi ...

**Francia: Le Pen lascerà presidenza partito per candidarsi a presidenziali** Metro Pasta Garofalo celebra il #CarbonaraDay: tavolata virtuale con gli italiani all’estero Parigi, 2 apr. (Adnkronos/Dpa) – Marine Le Pen intende dimettersi da presidente del suo partito di estrema destra Rassemblement National prima delle elezioni presidenziali francesi dell’anno prossimo.

Francia: Le Pen, presto dimissioni da presidenza Rassemblement National per candidarmi a presidenziali Parigi, 01 apr 16:09 - (Agenzia Nova) - Marine Le Pen ha confermato le sue dimissioni imminenti dalla presidenza del Rassemblement National per candidarsi alle elezioni presidenziali francesi del 2022 ...

Di certo, guarda oltre le presidenziali in: se Lenon le vince (difficile con il sistema a doppio turno, anche se la popolarità di Macron è in picchiata), sarà più semplice per Salvini ...... che dalla sovranista Marine Lefino al 'tribuno' della sinistra radicale Jean - Luc Mélenchon ... Da un sondaggio realizzato da YouGov per HuffPostemerge che il 52 per cento dei francesi ...Parigi, 2 apr. (Adnkronos/Dpa) – Marine Le Pen intende dimettersi da presidente del suo partito di estrema destra Rassemblement National prima delle elezioni presidenziali francesi dell’anno prossimo.Parigi, 01 apr 16:09 - (Agenzia Nova) - Marine Le Pen ha confermato le sue dimissioni imminenti dalla presidenza del Rassemblement National per candidarsi alle elezioni presidenziali francesi del 2022 ...