Francesca Barbieri | la travel blogger ha perso la sua lotta contro il cancro

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 2 aprile 2021), laconosciuta come Fraintesa, è morta a soli 39 anni a causa di un tumore al seno. L’annuncio dal compagno Andrea Riscassi, meglio conosciuta come Fraintesa, hala sua battagliail. A soli 39 anni si è spenta, dopo aver combattuto con coraggio e determinazione per molto tempo. A dare l’annuncio è stato il suo compagno Andrea Riscassi, in un lungo e doloroso post apparso proprio sul profilo Instagram della. Ecco le parole di Riscassi: “Ciao a tutti, sono Andrea il compagno di. Oggi Fraintesa ci ha lasciato. Nelle ultime ore non ha sofferto e il decorso finale della malattia è stato molto rapido e non credo abbia ...