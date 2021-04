Fraintesa | morta la travel blogger Francesca Barbieri Aveva raccontato la lotta contro il cancro | ' Alla fine non ha sofferto'

(Di venerdì 2 aprile 2021), lachesui social - accanto alle sue avventure in giro per il mondo - la sua sua battagliail, non ce l'ha fatta., questo ...

Lamiacucinaross : Oggi è morta #Fraintesa e il mondo mi sembra un po’ più una merda di ieri. - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Fraintesa, morta la travel blogger che aveva raccontato la sua lotta contro il cancro: «Siete stati la sua forza» https://t.co… - leggoit : Fraintesa, morta la travel blogger che aveva raccontato la sua lotta contro il cancro: «Siete stati la sua forza» - fanpage : Addio a Fraintesa, la travel blogger che non aveva perso il sorriso nonostante il tumore - qn_giorno : #Milano, addio alla blogger Fraintesa: la sua lotta al tumore senza rinunciare al sorriso -

Oggici ha lasciato. Nelle ultime ore non ha sofferto e il decorso finale della malattia è stato molto rapido e non credo abbia capito quanto grave fosse la sua condizione. In questi anni ...Milano, 2 aprile 2021 - Oggi, a 38 anni, si è spenta a Milano Francesca Barbieri, conosciuta sul web come. Aveva un notissimo blog di viaggi, 'I Viaggi di', ed era seguita da quasi 100mila persone su Instagram. Originaria di Modena, viveva a Milano da diversi anni. L'annuncio è arrivato dal suo profilo Facebook: " Oggici ha ...Fraintesa, la travel blogger che aveva raccontato sui social - accanto alle sue avventure in giro per il mondo - la sua sua battaglia contro il cancro, non ce l'ha fatta. Francesca Barbieri, questo il ...in foto: Francesca Barbieri, 36 anni (Facebook). È morta a 38 anni Francesca Barbieri, conosciuta sul web con il nome di Fraintesa. La famosa travel blogger da tempo lottava contro un tumore al seno, ...