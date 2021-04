Formazioni ufficiali Pescara-Pisa, Serie B 2020-2021 (Di venerdì 2 aprile 2021) Allo Stadio Adriatico il Pescara ospita il Pisa nel match valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie B. Gli abruzzesi cercano i tre punti per muovere la classifica e uscire dalla zona retrocessione, mentre i toscani vogliono continuare a sognare un posto nei playoff per l’accesso al massimo campionato. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori per la sfida delle 17 di oggi, venerdì 2 aprile. Le Formazioni ufficiali: Pescara: Fiorillo, Bellanova, Scognamiglio, Odgaard, Galano, Masciangelo, Dessena, Capone, Busellato, Maistro, Sorensen Pisa: Gori, Belli, Beghetto, Benedetti, Quaini, De Vitis, Mazzitelli, Gucher, Marsura, Palombi, Marconi SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Allo Stadio Adriatico ilospita ilnel match valevole per la 31^ giornata del campionato diB. Gli abruzzesi cercano i tre punti per muovere la classifica e uscire dalla zona retrocessione, mentre i toscani vogliono continuare a sognare un posto nei playoff per l’accesso al massimo campionato. Di seguito le sceltedei due allenatori per la sfida delle 17 di oggi, venerdì 2 aprile. Le: Fiorillo, Bellanova, Scognamiglio, Odgaard, Galano, Masciangelo, Dessena, Capone, Busellato, Maistro, Sorensen: Gori, Belli, Beghetto, Benedetti, Quaini, De Vitis, Mazzitelli, Gucher, Marsura, Palombi, Marconi SportFace.

