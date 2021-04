Fontana negli hub della Bergamasca, prima tappa Clusone: “Qui fino a 1500 vaccini al giorno” (Di venerdì 2 aprile 2021) È iniziata da Clusone la visita del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ai centri vaccinali anti-Covid della Bergamasca, in programma venerdì 2 aprile. Insieme al responsabile del piano vaccini regionale Guido Bertolaso e ad una delegazioni di politici locali (tra cui il sindaco di Clusone Massimo Morstabilini e il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli) ha visitato la palestra del palazzetto dello sport, utilizzata durante l’anno per gli allenamenti dell’Atalanta e trasformata in hub vaccinale. “A pieno regime – spiegano dalla Regione – la struttura può contare su 10 linee per somministrare fino a 1.500 vaccini al giorno”. La visita del governatore proseguirà in mattinata a Zogno, mentre nel ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 aprile 2021) È iniziata dala visita del presidente di Regione Lombardia, Attilio, ai centri vaccinali anti-Covid, in programma venerdì 2 aprile. Insieme al responsabile del pianoregionale Guido Bertolaso e ad una delegazioni di politici locali (tra cui il sindaco diMassimo Morstabilini e il presidenteProvincia Gianfranco Gafforelli) ha visitato la palestra del palazzetto dello sport, utilizzata durante l’anno per gli allenamenti dell’Atalanta e trasformata in hub vaccinale. “A pieno regime – spiegano dalla Regione – la struttura può contare su 10 linee per somministrarea 1.500al”. La visita del governatore proseguirà in mattinata a Zogno, mentre nel ...

