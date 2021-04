Fontana e il giallo delle firme per muovere i milioni della madre (Di venerdì 2 aprile 2021) Attilio Fontana nel avrà di spiegazioni da dare ai magistrati. Perché l’inchiesta sui 5 milioni e più conservati nelle casse di banche estere procede, e proprio due giorni fa la Procura di Milano, ha mandato una richiesta di rogatoria in Svizzera: il governatore della Lombardia è ora indagato per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella volontary disclosure. Il tesoretto è emerso quando la trasmissione di Report ha mandato in onda un pezzo a firma di Giorgio Mottola sulla fornitura di 75mila camici alla società Aria (quella ora commissariata per i fallimenti nelle prenotazioni dei vaccini): il tentativo di uno spostamento di 250 mila euro verso la società del cognato che avevano insospettito la Banca d’Italia, tanto da bloccarlo. E da chiedersi poi: ma da dove arrivano tutti questi soldi? L’inchiesta su Attilio ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Attilionel avrà di spiegazioni da dare ai magistrati. Perché l’inchiesta sui 5e più conservati nelle casse di banche estere procede, e proprio due giorni fa la Procura di Milano, ha mandato una richiesta di rogatoria in Svizzera: il governatoreLombardia è ora indagato per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella volontary disclosure. Il tesoretto è emerso quando la trasmissione di Report ha mandato in onda un pezzo a firma di Giorgio Mottola sulla fornitura di 75mila camici alla società Aria (quella ora commissariata per i fallimenti nelle prenotazioni dei vaccini): il tentativo di uno spostamento di 250 mila euro verso la società del cognato che avevano insospettito la Banca d’Italia, tanto da bloccarlo. E da chiedersi poi: ma da dove arrivano tutti questi soldi? L’inchiesta su Attilio ...

Advertising

amedesgro : @MediasetTgcom24 Rosso, arancione, giallo, bianco, non sa dire altro per distogliere l’attenzione sui guai di Fontana. - News_24it : Dopo il giallo dell’endometriosi, ecco il blu dell’autismo. Da stasera al 4 aprile il Castello, la fontana di Piazz… - ComuneCapannori : La fontana di Piazza Aldo Moro illuminata di giallo in segno di adesione da parte di Commissione Pari Opportunità e… - QuiNewsLucca : Fontana in giallo per l'endometriosi - milanomagazine : Messina, la Fontana Senatoria s'illumina di giallo per la Giornata dell'Endometriosi - -