Fonseca: «Squadra motivata. Non crediamo alla Champions? Al contrario» – VIDEO (Di venerdì 2 aprile 2021) Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dell’obiettivo qualificazione in Champions League per la Roma. Le sue parole Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. Le sue parole. «I giocatori non credono alla Champions? No, totalmente l’opposto. Abbiamo 30 punti a disposizione. Non penso questo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Pauloha parlato in conferenza stampa dell’obiettivo qualificazione inLeague per la Roma. Le sue parole Paulo, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampavigilia del match contro il Sassuolo. Le sue parole. «I giocatori non credono? No, totalmente l’opposto. Abbiamo 30 punti a disposizione. Non penso questo». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

ilRomanistaweb : ?? VIDEO - #Fonseca: 'La squadra crede nella Champions. #ElShaarawy ha bisogno di giocare di più' L'allenatore gial… - IlgiallorossoIt : Queste le parole di Fonseca, presentatosi in completo ufficiale rispetto alla tuta che abitualmente utilizza per gl… - romanewseu : Roma, faccia a faccia con gli arbitri. Rocchi a Trigoria dopo gli errori contro la squadra di Paulo Fonseca #ASRoma… - cronacadiroma : #Asroma #Fonseca: 'La squadra crede ancora nel 4° posto' - sportli26181512 : #DeZerbi: 'Locatelli e Ferrari out? Il Sassuolo segue la coscienza': Il tecnico neroverde: 'Prima di tutto viene la… -