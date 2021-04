FODA | Fear Of Dating Again | cos’è e come superare la paura di nuove relazioni che stanno vivendo i single

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 aprile 2021) LEGGI ANCHE Intimità ed eros: tutti i cambiamenti (non solo negativi) portati dal Covid Per mesi e mesi abbiamo cercato di capire come saranno gli incontri sentimentali post coronavirus e presto – si spera – lo scopriremo davvero. Ma il pensiero di buttarsi nuovamente nel modo degli appuntamenti face-to-face, quando il lockdown sarà giunto al termine e le regole lo permetteranno, potrebbe però essere fonte di preoccupazione per i single. Abbiamo passato tantissimo tempo lontano da altre persone, isolati all’interno delle nostre case, dove le uniche interazioni possibili erano quelle su Zoom. Non c’è da stupirsi dunque che numerosi studi hanno dimostrato come lockdown e restrizioni abbiano avuto un impatto negativo sulla nostra capacità di comunicare e rapportarci con gli altri. Per i single questo è un grosso problema. Non solo le capacità di filtrare sono un po’ arrugginite, ma c’è anche una forte ansia generalizzata che deriva dall’uscire con qualcuno per un primo appuntamento nell’era Covid-19. Tutte queste preoccupazioni hanno un nome: FODA, Fear Of Dating Again (cioè la paura delle nuove relazioni). Il termine FODA è diventato di uso comune da qualche mese, da quando nel gennaio del 2021 l’app di dating online Hinge ha rivelato che oltre la metà dei suoi utenti si sente più ansiosa all’idea di uscire con qualcuno rispetto a prima della pandemia. «In tutto il mondo, man mano che diversi paesi riaprono e le restrizioni COVID si allentano, abbiamo riscontrato molte ansie e preoccupazioni dai nostri utenti quando si tratta di rimettersi in gioco – afferma Logan Ury, scienziato comportamentale e Director of Relationship Science dell’app di incontri Hinge – A causa di mesi di isolamento, ci sentiamo tutti un po’ come un pesce fuor d’acqua nel panorama degli appuntamenti». Gli effetti collaterali della paura delle nuove relazioni includono non solo nervosismo e apprensione, ma anche un’eccessiva messa in discussione delle piccole cose. A riprova, i dati di Hinge hanno rilevato che un utente su tre (38%) ha affermato che la pandemia li ha portati a pensare troppo ai piccoli dettagli e più della metà (53%) ha deciso di non pensare troppo alle relazioni amorose nel 2021. Secondo un altro studio, condotto dal sito di incontri eHarmony, il 22% dei single tra i 18 e i 34 anni sta sperimentando sentimenti di FODA. Il 77% di coloro che attualmente partecipano ad appuntamenti online si sente ansioso all’idea di uscire per un incontro dal vivo. Inoltre, il 49% ha paura degli appuntamenti futuri a causa di una percepita perdita di abilità sociali, mentre il 23% è preoccupato all’idea che uscendo con qualcuno prenderà il Covid-19. La paura e l’incertezza che abbiamo provato nel 2020 resteranno probabilmente nelle nostre vite a lungo, anche quando ci sarà un ritorno alla normalità. Considerando tutto quello che abbiamo passato – morte, distanziamento sociale, isolamento, stress – è quasi impossibile tornare a vivere e ad agire come abbiamo fatto prima della pandemia. Mentre il catastrofico bilancio delle vittime di coronavirus è cresciuto costantemente nel 2020, negli ultimi mesi si è fatta particolare attenzione all’impatto che la pandemia ha avuto sulla salute mentale delle persone. E questo vale anche per le relazioni. Lo scorso Novembre Bumble, piattaforma di incontri, ha gestito un sondaggio attraverso la sua app con l’obiettivo di ottenere informazioni su come le persone hanno emotivamente reagito alla pandemia. Questa ricerca, condotta da Jemma Ahmed, Head of Insights di Bumble, ha messo in luce il vero costo del Covid-19 per le relazioni amorose. I risultati potrebbero non essere uno shock ma fanno comunque riflettere. Le persone, sopratutto i single, sono e si sentono sole. Certo, la solitudine è stata in costante aumento nel corso degli ultimi anni, ma il tasso e la gravità dell’estrema solitudine vissuta durante la pandemia sono travolgenti. 2 utenti su 3 hanno sperimentato una maggiore solitudine in generale negli ultimi 12 mesi e lo stesso numero si è sentito abbandonato per quanto riguarda le relazioni romantiche.