Focolaio Nazionale, la Serie A rischia la zona rossa

Il Focolaio sviluppatosi nella Nazionale Italiana preoccupa non poco la Serie A alla vigilia della ripresa del campionato: perché non rinviare l'intera giornata? Allarme rosso o giù di lì a causa del Focolaio che investito la nostra Nazionale e che rischia di compromettere pesantemente anche la ventinovesima giornata di Serie A. Quando mancano appena ventiquattro ore alla ripresa dopo la sosta, l'incertezza regna sovrana e con essa il pericolo che il contagio possa essersi già esteso. Galeotto fu il primo tampone positivo riscontrato a Sofia, con il membro dello staff rispedito immediatamente a casa. Tensione salita però di colpo alle stelle con il comunicato della FIGC post Lituania-Italia e le tre nuove positività all'interno dello staff Azzurro.

