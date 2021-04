Focolaio Covid in Nazionale, almeno 8 i contagiati dell’Italia: positivi anche De Rossi e Vialli (Di venerdì 2 aprile 2021) almeno otto casi di Covid nella delegazione italiana reduce dagli impegni delle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Lo riporta nell’edizione odierna Il Messaggero, che moltiplica i contagi nel gruppo azzurro rispetto a quelli comunicati ufficialmente. Secondo il quotidiano romano nello staff di Mancini sarebbero positivi al coronavirus anche Gianluca Vialli, Daniele De Rossi, Fausto Salsano, Attilio Lombardo, Emiliano Cozzi, Massimo Battara e Antonello Valentini oltre al difensore della Juventus, Leonardo Bonucci. Un vero e proprio cluster divampato giorno dopo giorno, con i primi sintomi e i controlli a tappeto. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021)otto casi dinella delegazione italiana reduce dagli impegni delle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Lo riporta nell’edizione odierna Il Messaggero, che moltiplica i contagi nel gruppo azzurro rispetto a quelli comunicati ufficialmente. Secondo il quotidiano romano nello staff di Mancini sarebberoal coronavirusGianluca, Daniele De, Fausto Salsano, Attilio Lombardo, Emiliano Cozzi, Massimo Battara e Antonello Valentini oltre al difensore della Juventus, Leonardo Bonucci. Un vero e proprio cluster divampato giorno dopo giorno, con i primi sintomi e i controlli a tappeto. SportFace.

