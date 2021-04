Fiorentina, il futuro di Vlahovic: rinnovo o cessione per 50 milioni (Di venerdì 2 aprile 2021) Il futuro di Dusan Vlahovic non è ancora deciso. La Fiorentina spinge per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023: i dettagli Secondo quanto riferito da Repubblica, il futuro di Dusan Vlahovic non è ancora deciso. La Fiorentina spinge per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 per provare a blindarlo. Se però questo scenario non si concretizzasse, allora l’unica via percorribile sarebbe la cessione. Il giocatore è valutato almeno 50 milioni di euro e ha grandi estimatori in Italia: su tutti Milan, Roma e Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Ildi Dusannon è ancora deciso. Laspinge per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023: i dettagli Secondo quanto riferito da Repubblica, ildi Dusannon è ancora deciso. Laspinge per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 per provare a blindarlo. Se però questo scenario non si concretizzasse, allora l’unica via percorribile sarebbe la. Il giocatore è valutato almeno 50di euro e ha grandi estimatori in Italia: su tutti Milan, Roma e Juventus. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

infoitsport : Genoa e Fiorentina: un passato glorioso, un presente anonimo, un futuro incerto - Fiorentinanews : Lucchesi: 'Non ci hanno detto tutto sull'addio di #Prandelli. Il futuro della #Fiorentina comincerà quando...' - AleCat_91 : FIORENTINA, PRANDELLI, IACHINI, LA DIRIGENZA E IL FUTURO: LE DEVASTANTI ... - infoitsport : Torreira, niente Fiorentina in futuro. La sua una scelta di vita: “Non giocherò più in Europa” - Fiorentinanews : Che futuro per #Lafont? Grandi club sulle tracce del portiere. E il #Nantes potrebbe decidere di fare uno 'scherzet… -