Finale Coppa Italia | è ufficiale | Atalanta-Juve si gioca al Mapei

(Di venerdì 2 aprile 2021) Sarà il “Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia l’impianto che ospiterà ladi2020/2021 trantus, in programma il prossimo 19 maggio. Ladel trofeo, giunto alla 73ª edizione, sarà disputata per la 39ª volta in gara unica, e per la prima volta dal 2008 in una città diversa da Roma, utilizzata da allora come sede della partita. Il “Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia, inaugurato nel 1995, nel corso della stagione sportiva ospita le partite casalinghe dell’U.S. Sassuolo Calcio ed ha ospitato lo scorso 20 Gennaio ladella PS5 SuperCup 2020. “Siamo molto soddisfatti della decisione presa oggi dal Consiglio di Lega per la sede delladi ...

Advertising

SerieA : Sarà il Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia lo stadio che ospiterà la Finale di #CoppaItalia 2020/… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve si giocherà il 19 maggio al 'Mapei Stadium' di Reggio… - forumJuventus : Ufficiale: Finale di Coppa Italia Juve-Atalanta il 19/5 a Reggio Emilia ?? - NCN_it : UFFICIALE – REGGIO EMILIA OSPITERÀ LA FINALE DI COPPA ITALIA TRA JUVENTUS E ATALANTA #MapeiStadium #ReggioEmilia… - FabioCasalucci : RT @romeoagresti: ?? Ufficiale: la finale di Coppa Italia tra #Atalanta e #Juventus si disputerà il 19 maggio al 'Mapei Stadium' di Reggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Finale Coppa

La Gazzetta dello Sport

REGGIO EMILIA - Sarà il "Mapei Stadium " Città del Tricolore" di Reggio Emilia l'impianto che ospiterà ladiItalia 2020/2021 tra Atalanta e Juventus , in programma il prossimo 19 ...E' arrivata la decisione ufficiale: ladiItalia tra Atalanta e Juventus si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia il prossimo 19 maggio . Data e città sono ormai ufficiali anche se la decisione di non tornare a Roma era ...Reale Mutua Torino-Scafati, match dei quarti di finale delle final eight di Coppa Italia di A2 di basket inizierà in ritardo a causa di un guasto al tabellone dei 24 secondi. Al lavoro i tecnici per ...Ousmane Diop sarà della partita: coach Cavina potrà quindi contare sul gigante senegalese per cercare di strappare il pass per la semifinale. A poche ore dall’inizio delle Final Eight di Coppa Italia ...