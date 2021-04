(Di venerdì 2 aprile 2021) Giornata di vigilia per il Palermo.Appuntamento sabato 3 aprile, alle ore 13.00, allo Stadio “Alberto Pinto” per il Palermo di Giacomoche, dopo lo stop forzato causato dai rinvii deicontro Monopoli e Foggia, torneranno in campo perla Casertana di di Federico Guidi. A parlare alla vigilia della sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie C, nella consueta conferenza stampa pre-gara, è il tecnico della compagine rosanero Giacomo."L'atteggiamento è quello che conta, i moduli contano poco. I ragazzi nelle ultime settimane hanno dimostrato tanto, i reparti sono corti e stiamo lavorando su questo aspetto per chiudere sempre più gli spazi. Questi venti giorni ci sono serviti per migliorare su alcune situazioni di gioco e per oleare alcuni movimenti e dinamiche ben precise. ...

Advertising

WiAnselmo : Filippi: 'Match da affrontare come una finale. Tour de force? Tutti a disposizione, potrò fare rotazioni' - Mediagol : Filippi: 'Match da affrontare come una finale. Tour de force? Tutti a disposizione, potrò fare rotazioni' -

Ultime Notizie dalla rete : Filippi Match

Perc'è l'aiuto della cabala". Questo il titolo del Corriere dello Sport dedicato ai rosanero, che tornano a giocare a 21 giorni di distanza dall'ultimodisputato. E per i rosa il ...Dove vedere in tv e streaming ilvalido per la 34° giornata del Girone C di Serie C CASERTA - ...dovrebbe optare per un 4 - 3 - 3 con Pelagotti in porta, in difesa Somma e Marconi al ...7 giornate, o anche qualcosa di più visto che poi il Palermo potrebbe disputare i playoff, per decidere non solo il futuro della squadra, ma anche quello del tecnico Giacomo Filippi. Posto che poi i d ...Quasi sei milioni di spettatori (28.3% di share) per la seconda puntata del talent show condotto da Maria De Filippi, giunto alla sua ventesima edizione ...