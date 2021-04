Figlio sottratto a casa famiglia: estradato dal Belgio e arrestato (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma – Un 34enne romano, e’ giunto quest’oggi presso l’aeroporto di Roma-Fiumicino, con un volo proveniente da Bruxelles scortato dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. L’uomo, consegnato sulla base del mandato di arresto europeo emesso il 22 agosto 2019, ritenuto responsabile di sequestro di persona. Il commissariato Monteverde, diretto da Maria S. J. Chiaramonte, l’1 febbraio 2018 aveva segnalato che presso una casa famiglia una minore era stata sottratta, strappandola all’operatrice che stava passeggiando con la bambina nel piazzale della struttura e poi caricata a forza su un’autovettura. Uno dei 2 uomini nel corso dell’irruzione ha perso il cellulare permettendo cosi’ di risalire al 34enne, padre della minore affidata alla casa famiglia con provvedimento dell’Autorita’ giudiziaria. Nei ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma – Un 34enne romano, e’ giunto quest’oggi presso l’aeroporto di Roma-Fiumicino, con un volo proveniente da Bruxelles scortato dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. L’uomo, consegnato sulla base del mandato di arresto europeo emesso il 22 agosto 2019, ritenuto responsabile di sequestro di persona. Il commissariato Monteverde, diretto da Maria S. J. Chiaramonte, l’1 febbraio 2018 aveva segnalato che presso unauna minore era stata sottratta, strappandola all’operatrice che stava passeggiando con la bambina nel piazzale della struttura e poi caricata a forza su un’autovettura. Uno dei 2 uomini nel corso dell’irruzione ha perso il cellulare permettendo cosi’ di risalire al 34enne, padre della minore affidata allacon provvedimento dell’Autorita’ giudiziaria. Nei ...

Advertising

_tini_lodo : RT @moonshadow_369: finché lei fosse stata accanto a Serkan, quel bambino non avrebbe conosciuto 'suo' padre. Dunque Eda, che ama profondam… - FlavianaCristo2 : RT @moonshadow_369: finché lei fosse stata accanto a Serkan, quel bambino non avrebbe conosciuto 'suo' padre. Dunque Eda, che ama profondam… - GiusyM81 : RT @moonshadow_369: finché lei fosse stata accanto a Serkan, quel bambino non avrebbe conosciuto 'suo' padre. Dunque Eda, che ama profondam… - LaFisgoneadora : RT @moonshadow_369: finché lei fosse stata accanto a Serkan, quel bambino non avrebbe conosciuto 'suo' padre. Dunque Eda, che ama profondam… - Alexis44269947 : RT @moonshadow_369: finché lei fosse stata accanto a Serkan, quel bambino non avrebbe conosciuto 'suo' padre. Dunque Eda, che ama profondam… -