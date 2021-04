FIFA 21: Obiettivi Hamza Choudhury FUT Birthday – Requisiti (Di venerdì 2 aprile 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permette di sbloccare la versione FUT Birthday di Hamza Choudhury per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. FUT Birthday è l’annuale evento che celebra l’anniversario della modalità più popolare della serie FIFA. In questo caso la carta speciale in questione è stata rilasciata per celebrare FUT 16. Potete riscattare la carta del centrocampista inglese che milita nel Leicester City completando gli Obiettivi disponibili in FUT 21. Requisiti Obiettivi Hamza Choudhury FUT Birthday Assist dalle retrovie: Fornisci 5 assist usando dei CDC nelle Amichevoli FUT Live: Capolavoro ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 2 aprile 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gliche permette di sbloccare la versione FUTdiper la modalità21 Ultimate Team. FUTè l’annuale evento che celebra l’anniversario della modalità più popolare della serie. In questo caso la carta speciale in questione è stata rilasciata per celebrare FUT 16. Potete riscattare la carta del centrocampista inglese che milita nel Leicester City completando glidisponibili in FUT 21.FUTAssist dalle retrovie: Fornisci 5 assist usando dei CDC nelle Amichevoli FUT Live: Capolavoro ...

