Festività pasquali 2021: il riepilogo delle regole sugli spostamenti (Di venerdì 2 aprile 2021) In quest’ultimo periodo stanno facendo discutere le regole e le limitazioni agli spostamenti, previste dall’Esecutivo, onde frenare il più possibile le occasioni di contagio proprio nel periodo delle Festività pasquali. Un tema, quello delle chiusure parziali o totali, che registra – ancora una volta – la spaccatura tra fronte degli ‘aperturisti’ (Lega e Forza Italia) e fronte dei ‘rigoristi’ (PD, M5S e Leu). Alla fine ha prevalso la linea dura e, con l’entrata in vigore del dpcm per Pasqua, ritornano infatti le restrizioni quasi a livello lockdown per tutta la penisola – proprio come per le precedenti Festività natalizie. Qualche concessione soltanto, per quanto riguarda le visite a parenti e amici e accesso alle seconde case. Vediamo allora più ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 2 aprile 2021) In quest’ultimo periodo stanno facendo discutere lee le limitazioni agli, previste dall’Esecutivo, onde frenare il più possibile le occasioni di contagio proprio nel periodo. Un tema, quellochiusure parziali o totali, che registra – ancora una volta – la spaccatura tra fronte degli ‘aperturisti’ (Lega e Forza Italia) e fronte dei ‘rigoristi’ (PD, M5S e Leu). Alla fine ha prevalso la linea dura e, con l’entrata in vigore del dpcm per Pasqua, ritornano infatti le restrizioni quasi a livello lockdown per tutta la penisola – proprio come per le precedentinatalizie. Qualche concessione soltanto, per quanto riguarda le visite a parenti e amici e accesso alle seconde case. Vediamo allora più ...

Ultime Notizie dalla rete : Festività pasquali Coldiretti: a Pasqua resteranno 'a digiuno' 5,6 milioni di poveri Ben 5,6 milioni di italiani che vivono in povertà assoluta saranno costretti al 'digiuno' nelle festività pasquali. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti pubblicata oggi, 2 aprile, in occasione del Venerdì Santo . Il numero dei poveri, in aumento di 1 mln rispetto al 2020, rappresenta il ...

Aamps, raccolta rifiuti: le modifiche quartiere per quartiere per le festività pasquali Aamps informa che in occasione delle festività della Pasqua la raccolta dei rifiuti avverrà regolarmente, comprendendo anche il servizio ...

