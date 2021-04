Festino a casa McKennie | parla il vicino | «Era pieno d’auto | così non si fa»

(Di venerdì 2 aprile 2021) La questione relativa alcon anche Dybala e Arthur coinvolti continua a farre: ore è ildell’americano a raccontare i fatti Fa ancora rumore ildi: è attesa la punizione della società. Intanto a La Stampa hato ildello statunitense che ha chiamato i carabinieri. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 «Di posti macchina liberi non ce n’erano più. Eradi Mercedes, molte con targa spagnola, e in tanti sono arrivati in taxi con borsoni carichi di bottiglie. Io sono pure juventino. Manon si fa. Le regole si rispettano, a maggior ragione se sei un calciatore famoso. Non dovresti sentirti ...

