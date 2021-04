Festa in casa McKennie, parla il vicino: “Taxi con ragazze. Nessuna mascherina. Erano più di 10 persone…” (Di venerdì 2 aprile 2021) Emergono nuovi particolari sulla Festa proibita a casa di Weston McKennie, centrocampista della Juventus, che ha visto coinvolti anche Arthur e Dybala. Il vicino di casa del centrocampista statunitense ha parlato al Corriere della Sera rivelando alcuni dettagli relativi a ciò che sarebbe avvenuto in quelle ore tribolate nella villa del giocatore.Festa a casa McKennie, parla il vicinocaption id="attachment 1090811" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption"Non credo che essere un calciatore famoso dia il diritto di essere sopra le regole", ha commentato l'uomo. "Verso le 22.30 sono uscito a portare a spasso il cane, ho visto una fila di auto parcheggiate a bordo strada e un gruppo di persone, ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 aprile 2021) Emergono nuovi particolari sullaproibita adi Weston, centrocampista della Juventus, che ha visto coinvolti anche Arthur e Dybala. Ildidel centrocampista statunitense hato al Corriere della Sera rivelando alcuni dettagli relativi a ciò che sarebbe avvenuto in quelle ore tribolate nella villa del giocatore.ilcaption id="attachment 1090811" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption"Non credo che essere un calciatore famoso dia il diritto di essere sopra le regole", ha commentato l'uomo. "Verso le 22.30 sono uscito a portare a spasso il cane, ho visto una fila di auto parcheggiate a bordo strada e un gruppo di persone, ...

Advertising

ZZiliani : Curioso notare come alla festa a casa #McKennie fossero presenti, oltre all'americano, ad #Arthur e a #Dybala, altr… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, festa a casa di McKennie, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, multato con Dybala… - ZZiliani : Ripensando a precedenti ben più scabrosi della festa a casa #McKennie (vedi sotto), sarebbe interessante sapere cos… - rosatea72 : RT @ZZiliani: Curioso notare come alla festa a casa #McKennie fossero presenti, oltre all'americano, ad #Arthur e a #Dybala, altri giocator… - fabio_difra : I giocatori milionari della Juve che si prendono una multa di 500 euro per una festa in casa. -