Fenomenale Sinner: batte a Miami lo spagnolo Roberto Bautista Agut e conquista a 19 anni la prima finale in un torneo Masters1000 (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannik Sinner non finisce di stupire! A 19 anni e alla sua terza presenza in un torneo Masters1000, centra la sua prima finale a Miami, piegando al termine di una battaglia di 2 ore e 29 minuti lo ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 aprile 2021) Jnon finisce di stupire! A 19e alla sua terza presenza in un, centra la sua, piegando al termine di una battaglia di 2 ore e 29 minuti lo ...

Advertising

matteosalvinimi : Jannik #Sinner, 19 anni (!), vola in finale nel Masters 1000 di Miami: FENOMENALE! #MiamiOpen - Lega_Senato : Matteo Salvini: ???? Jannik Sinner, 19 anni (!), vola in finale nel Masters 1000 di Miami: FENOMENALE! ??????… - LegaCamera : Matteo Salvini: ???? Jannik Sinner, 19 anni (!), vola in finale nel Masters 1000 di Miami: FENOMENALE! ??????… - LucaPinotti1 : RT @DarioPuppo: Ci sono quelli che “quando il gioco si fa duro cominciano a giocare”. E poi c’è Sinner! Bautista ha finito ko in piedi! Com… - Lucy89359085 : RT @matteosalvinimi: Jannik #Sinner, 19 anni (!), vola in finale nel Masters 1000 di Miami: FENOMENALE! #MiamiOpen -