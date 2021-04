Federica Pellegrini si qualifica nei 200 stile libero per le Olimpiadi di Tokyo (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI – Federica Pellegrini vincendo i 200 stile libero in 1'56”69 agli Assoluti primaverili di nuoto di Riccione ha centrato il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Alle spalle della fuoriclasse del nuoto italiano, al 24/o titolo tricolore, Margherita Panziera (1'59”52) e Stefania Pirozzi (2'00”38). Per Pellegrini, 32 anni, soprannominata ‘La Divina', quelle di Tokyo saranno le quinte Olimpiadi della carriera, 17 anni dopo la prima di Atene 2004 dove conquistò l'argento. Nel 2008 a Pechino, Federica si era laureata campionessa olimpica dei 200 stile libero. Leggi su agi (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI –vincendo i 200in 1'56”69 agli Assoluti primaverili di nuoto di Riccione ha centrato il pass per ledi. Alle spalle della fuoriclasse del nuoto italiano, al 24/o titolo tricolore, Margherita Panziera (1'59”52) e Stefania Pirozzi (2'00”38). Per, 32 anni, soprannominata ‘La Divina', quelle disaranno le quintedella carriera, 17 anni dopo la prima di Atene 2004 dove conquistò l'argento. Nel 2008 a Pechino,si era laureata campionessa olimpica dei 200

