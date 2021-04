Federica Pellegrini in lacrime: “Non sono stati mesi facili. Adesso si respira molto meglio” (Di venerdì 2 aprile 2021) Federica Pellegrini non smette mai di incantare e ha conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. La Divina ha vinto i 200 metri stile libero agli Assoluti di Riccione, ha toccato la piastra con un ottimo 1:56.69 e ha così strappato il pass per il Giappone. La veneta parteciperà ai Giochi per la quinta volta in carriera, dopo aver vinto l’oro a Pechino 2008 e l’argento ad Atene 2004, sempre nella specialità in cui è l’attuale Campionessa del Mondo. La 32enne ha pianto all’inizio dell’intervista concessa ai microfoni della Rai, subito dopo la gara. Federica Pellegrini era in lacrime per il risultato ottenuto, soprattutto perché è arrivato dopo un periodo molto difficile, in cui ha anche dovuto sconfiggere il Covid-19. La Divina ha palesato tutta la sua commozione: “Non ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021)non smette mai di incantare e ha conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. La Divina ha vinto i 200 metri stile libero agli Assoluti di Riccione, ha toccato la piastra con un ottimo 1:56.69 e ha così strappato il pass per il Giappone. La veneta parteciperà ai Giochi per la quinta volta in carriera, dopo aver vinto l’oro a Pechino 2008 e l’argento ad Atene 2004, sempre nella specialità in cui è l’attuale Campionessa del Mondo. La 32enne ha pianto all’inizio dell’intervista concessa ai microfoni della Rai, subito dopo la gara.era inper il risultato ottenuto, soprattutto perché è arrivato dopo un periododifficile, in cui ha anche dovuto sconfiggere il Covid-19. La Divina ha palesato tutta la sua commozione: “Non ...

