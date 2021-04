Federica Pellegrini immensa: è la più forte di tutti, oggi e sempre (Di venerdì 2 aprile 2021) Federica Pellegrini continua a dimostrare, ancora una volta, di essere immensa. Lo fa qualificandosi alla sua quinta Olimpiade, conquistata nella vasca, faticando dopo un anno difficilissimo per tutti, a maggior ragione per lei, colpita dal Covid e consapevole che questa potrebbe essere la sua ultima occasione. La prima volta fu nel 2004, alle Olimpiadi di Atene: aveva appena 16 anni e vinse la sua prima medaglia d’argento. oggi, a 16 anni di distanza, è ancora qui, a insegnarci che non bisogna mai mollare. La Pellegrini avrebbe avuto l’opportunità di non gareggiare, perché la Federnuoto le aveva proposto il lasciapassare per Tokyo sfruttando una wild card. Ma Federica voleva giocarsela fino in fondo e conquistare la qualificazione nella vasca, come ha ... Leggi su dilei (Di venerdì 2 aprile 2021)continua a dimostrare, ancora una volta, di essere. Lo fa qualificandosi alla sua quinta Olimpiade, conquistata nella vasca, faticando dopo un anno difficilissimo per, a maggior ragione per lei, colpita dal Covid e consapevole che questa potrebbe essere la sua ultima occasione. La prima volta fu nel 2004, alle Olimpiadi di Atene: aveva appena 16 anni e vinse la sua prima medaglia d’argento., a 16 anni di distanza, è ancora qui, a insegnarci che non bisogna mai mollare. Laavrebbe avuto l’opportunità di non gareggiare, perché la Federnuoto le aveva proposto il lasciapassare per Tokyo sfruttando una wild card. Mavoleva giocarsela fino in fondo e conquistare la qualificazione nella vasca, come ha ...

