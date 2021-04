Federica Panicucci | il segreto della felicità | il pensiero della conduttrice

(Di venerdì 2 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Latelevisivaha voluto svelare a tutti i suoi fan qual è per lei ilper la vera. A quanto pare latelevisivaha scoperto qual è il vero, e ha voluto comunicarlo a tutti i suoi fan sui social. Lada molti

Advertising

pietroaltana7 : @mattino5 buona Pasqua e Pasquetta Federica Panicucci e Francesco vecchi vi voglio bene mi mancate tanto un saluto anche a diego l'animatore - tuttopuntotv : Isola dei Famosi, Federica Panicucci anticipa l’arrivo di due nuovi naufraghi #isola #Mattino5 - BoboRoberto : A mattino cinque dopo Francesco Vecchi, c’è Federica Panicucci. È tempo di cambiare canale. - LisbonFereghet1 : Quando Federica Panicucci a @mattino5 dice 'CAMBIAMO argomento, parliamo di Benno Neumair', giuro scoppio a ridere.… - Skery_Movie : 4° puntata: 'Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi e Michelle Hunziker sono davvero bionde naturali?'; 5° puntata: 'Federic… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci

Prima di chiudere, proprio nel momento finale dedicato ai saluti,si è resa protagonista di una piccola gaffe. La conduttrice di Canale 5 ha ricordato ai telespettatori che stasera ...si è resa protagonista di una gaffe nel corso della sua trasmissione in diretta 'Mattino Cinque' Nessuno è perfetto, tanto meno i protagonisti dei programmi televisivi che ogni ...La conduttrice televisiva Federica Panicucci ha voluto svelare a tutti i suoi fan qual è per lei il segreto per la vera felicità. A quanto pare la conduttrice televisiva Federica Panicucci ha scoperto ...Quest’ultima edizione di Mattino 5 è stata senza ombra di dubbio un grande successo. Difatti il programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi è ormai da mesi che è leader della sua fascia, ...