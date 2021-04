Federfarma Verona detta le regole per prenotare il vaccino in farmacia (Di venerdì 2 aprile 2021) (Visited 1 times, 16 visits today) Notizie Simili: Covid, pensionati veronesi arrabbiati: "Più… Commissione temporanea coronavirus: esaminati piano… Campagna vaccinale di massa ... Leggi su veronaoggi (Di venerdì 2 aprile 2021) (Visited 1 times, 16 visits today) Notizie Simili: Covid, pensionati veronesi arrabbiati: "Più… Commissione temporanea coronavirus: esaminati piano… Campagna vaccinale di massa ...

Advertising

TgrRai : RT @TgrVeneto: Nelle farmacie veronesi un progetto pilota per sviluppare la conoscenza e l'inclusione sull'autismo. Il lancio il 2 aprile,… - TgrVeneto : Nelle farmacie veronesi un progetto pilota per sviluppare la conoscenza e l'inclusione sull'autismo. Il lancio il 2… - SocialfarmaWeb : Nell'appuntamento di oggi con il #socialfarmatabloid l'intervista a Marco Cossolo, Presidente Federfarma, Elisabett… - infoitsalute : Prenotazione del vaccino anti Covid in farmacia, Federfarma Verona: «Sarà molto semplice» - primogiornale : Si chiama “Farmacia amica dell'Autismo” il progetto pilota che coinvolge per prime a livello nazionale le 259 farma… -